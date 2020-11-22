疫後世界會怎樣？蓋茨7大預言　全球復常路途遙遠

外國傳媒報道，微軟創辦人蓋茨指出，新冠病毒大流行將從根本上改變人們的商業及工作方式，會產生7個全球深遠變化。他又警告，即使戰勝病毒，全世界仍然很久不會恢復正常。

以下是他的7大預測：

1、在不久的將來，遠程會議將成為常態。以前如果不與客戶見面，很可能會讓客戶覺得不受重視，現在大家對此事的態度已經改變。

2、軟件，尤其是用於網上交流與互動的軟體會有更快的發展，所有約見與會談首先都會以遠程會談為基礎。

3、企業的辦公室空間會重新規劃，因為會整個星期在辦公室內工作的人數將會非常少。人們使用辦公室的觀念會完全改變。

4、人們不再積極與嚮往遷往大城市居住，因為未來在世界任何地方進行遠程工作將成為常態，沒有必要再租用昂貴的辦公室與市中心的住宅。

5、人們在工作上的社交會更少，與社群或家庭的互動會更緊密。

6、疫苗出現不會馬上拯救世界。就算美國與其他疫情嚴重地區病毒消失了，很多人仍不敢離開自已熟悉的地方，必須等到全世界疫情都獲得控制、疫苗都普及之後，全世界才能恢復正常。

7、儘管這種大流行是一場噩夢，但下次病毒大流行就不會那麼恐怖，因為人類已經獲得對抗大規模疫情的經驗，懂得要快速隔離、做好防護、測試工具更有效。感染的經驗，並能夠加以運用。

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