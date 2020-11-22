傳英倫銀行明年初考慮放寬對銀行派息限制
2020年11月22日 22:35
東網電視更多新聞短片
英倫銀行外觀(Getty Images圖片)
外電引述知情人士報道，英倫銀行審慎監管局(PRA)將於明年初，逐個個案考慮放寬對銀行派息的限制；當局會考慮更廣泛的經濟背景，並於銀行完成第4季入帳後作出最終決定，任何有關疫苗研發的進展也會影響當局決定。
被判斷為資本充足的銀行將可重啟派息，儘管派息水平很可能較疫前為低。不過，若疫情和經濟惡化，當局可能改變主意。
英國銀行業於3月底在當局壓力下暫停派息，近月已表明希望恢復派息。早前有報道指業界為恢復派息，與英倫銀行討價還價。事實上，許多銀行第3季業績表現較預期穩定。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020