傳英倫銀行明年初考慮放寬對銀行派息限制

外電引述知情人士報道，英倫銀行審慎監管局(PRA)將於明年初，逐個個案考慮放寬對銀行派息的限制；當局會考慮更廣泛的經濟背景，並於銀行完成第4季入帳後作出最終決定，任何有關疫苗研發的進展也會影響當局決定。

被判斷為資本充足的銀行將可重啟派息，儘管派息水平很可能較疫前為低。不過，若疫情和經濟惡化，當局可能改變主意。

英國銀行業於3月底在當局壓力下暫停派息，近月已表明希望恢復派息。早前有報道指業界為恢復派息，與英倫銀行討價還價。事實上，許多銀行第3季業績表現較預期穩定。

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