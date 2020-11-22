金價連跌兩周後前景惹爭論　比特幣升至近3年高

現貨金上周五收報每安士1,870.99美元，全周累跌0.96%，連跌兩周。市場爭論黃金前景，麥格理早前宣稱黃金周期性牛市結束，金價很可能已見頂。

不過，德銀策略員哈維認為市場低估通脹風險，預期當擺脫疫情，市場仍有大量流動性，儲蓄率亦告上揚，若發達國通脹升至3%至3.5%，很多人將醒覺。渣打貴金屬分析員庫帕亦稱，金價仍面臨上行風險，原因是貨幣政策勢持續寬鬆，全球實際利率維持低企甚或負值，而且政府債務急增，亦料引發通脹預期。

不僅如此，雖然輝瑞的疫苗消息曾引發金價下挫，但之後更多相關消息已未有引發金價太大反應。

反觀虛擬貨幣「一哥」比特幣狂潮再現！據CryptoCompare報價顯示，比特幣周日晚上回落至17,861.61美元，但過去24小時曾高見18,916.85美元，為近3年來首次逼近19,000美元大關。比特幣好友近日紛紛調高目標預測，明年底前最高可望爆升至逾30萬美元。

比特幣今年以來已累漲逾1.5倍，Fundstrat Global Advisors策略員David Grider上周把比特幣的2021年底預測，由16,500美元調高至25,000美元。Galaxy Digital創辦人諾沃格拉茨認為比特幣會升上65,000美元，主因是求過於供。

現時主流預測中，預料比特幣升破10萬美元的已屬最牛之列。惟花旗策略員菲茨帕特里克本月更豪言，比特幣有機會升上最高31.8萬美元。

油價方面，紐約期油上周累漲5.03%，連升三周，收報每桶42.15美元。傳商品期貨交易委員會(CFTC)最快本周公布有關4月份油價崩潰的檢討報告，主要針對宏觀經濟問題，將避免責難特定交易員或公司，亦不會建議油市作出結構性改變。不過，CFTC另一項調查聚焦於該次油價急瀉是否涉及操縱或不當交易。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020