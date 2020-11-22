國金前瞻：感恩節零售表現受關注　姆紐欽圖重啟刺激方案談判

美國疫情惡化，令經濟復甦前景添變數。摩根大通警告，疫情導致多州對企業及人們的活動施加限制，或導致美國經濟明年首季重陷萎縮。本周四為美國感恩節，翌日為「黑色星期五」，傳統上是聖誕購物旺季的開端，疫情嚴峻下，零售銷售表現受關注。美股本周四休市，周五則為半日市。

摩通上周五發表2021年美國展望報告，預期明年首季美國經濟以年率計萎縮1%。相比之下，該行預期當地今季經濟增長2.8%，此前當地第二季經濟破紀錄收縮，到第三季反彈33.1%。

不過，疫苗方面的好消息有利於美國經濟，增強了摩通對明年第二和第三季經濟將強勁增長的信心。分析員還預計，美國政府最遲將在明年首季末推出1萬億美元的財政刺激，從而進一步支持隨後兩個季度的強勁增長。

事實上，美國經濟復甦整體上較預期強勁，很大程度受惠於政府刺激計劃和聯儲局的貨幣政策行動，惟美國疫情反彈及國會就新一輪財政刺激方案的談判持續拉鋸，令復甦動力受阻。

與此同時，美國財政部計劃讓5項緊急貸款機制年底到期結束，並要求聯儲局退還未動用資金，此舉引發民主黨和市場人士非議，但聯儲局已同意要求。主張將相關資金用於新一輪財政刺激方案的財長姆紐欽表示，將嘗試重啟與民主黨的刺激方案談判。

獲延長的緊急機制包括支援中小企的「薪酬保障計劃」(PPP)，惟資料顯示，約300家公司在疫情間取得PPP大額貸款後，最終仍捱不住而申請破產保護。

美股上周五低收，道指收跌219點，全周計跌0.73%；納指收市跌49點，全周仍微升0.22%。而本周交易日較少，並將公布多項數據，包括10月份個人開支。星級分析員Tom Lee認為投資者不宜過於謹慎，預期股市整固可能持續數天，本周稍後可能展開升勢，年底前持續向上。

聯儲局本周公布上次議息會議紀錄，料包括調整買債計劃的討論。同時，有傳聯儲局理事布雷納德出任拜登政府財長的可能性下降，自拜登勝出大選後，其過渡團隊未有與布雷納德聯絡，反之聯儲局前主席耶倫的呼聲上升。

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