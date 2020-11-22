皇冠遭降級　融資成本料年增780萬

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷。最新是其公司上周公布澳洲悉尼的賭場項目因監管問題而未能如期於下月開幕，消息引發連鎖效應。公司首先被評級機構穆迪下調信貸評級；其後公司發公告，指知悉評級被下調，且會因而使其歐元融資票據每年債務成本上升約100萬美元(約780萬港元)。

事實上，早於2016年，該公司有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。今年以來澳洲當局為調查皇冠是否違規，進行了多場聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。

而其悉尼布朗格魯(Barangaroo)賭場項目，原定於本年12月開幕，可是在上周三，皇冠公布暫停賭場開幕的計劃，其原因是由於新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)表明，已延遲考慮該項目開業的多項申請，直至明年2月。公司又表示，在諮詢ILGA的意見後，會繼續開展該項目非博彩部分的業務。

穆迪隨後於上周五發表報告，將皇冠的發行人評級，以及其高級無抵押中期票據(MTN)計劃，俱從「Baa2」降至「Baa3」，同時將公司其他評級都置於降級審查。

該機構解釋，皇冠面臨當局的監管愈來愈多，為公司帶來重大不利影響，包括有機會被當局處以巨額罰款。除了影響其取得悉尼賭牌的機會之外，更可能為公司的其他賭牌帶來更多監管。

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