德勤辭任核數師 11個月涉93公司
2020年11月23日 00:15
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德勤‧關黃陳方會計師行(下稱德勤)再「劈炮」！計及最新公布更換核數師的恆新豐控股(01920)、凱升控股(00102)及協合新能源(00182)，德勤過去11個月以來，已公布辭任及退任93家香港上市公司核數師職務。
恆新豐控股指出，德勤考慮包括審核費用水平、與審核有關專業風險及就現時工作流程的可用內部資源等因素後，辭任該公司核數師，自上周五生效。德勤亦以上述相同理由，辭任凱升控股核數師，但生效日期為上周二。
至於協合新能源則指，德勤經考慮包括與審計相關的預期時間、成本及費用水平在內的若干因素後，辭任該公司核數師職位，自上周五生效。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的香港上市公司至少93家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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