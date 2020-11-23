德勤辭任核數師　11個月涉93公司

恆新豐控股指出，德勤考慮包括審核費用水平、與審核有關專業風險及就現時工作流程的可用內部資源等因素後，辭任該公司核數師，自上周五生效。德勤亦以上述相同理由，辭任凱升控股核數師，但生效日期為上周二。

至於協合新能源則指，德勤經考慮包括與審計相關的預期時間、成本及費用水平在內的若干因素後，辭任該公司核數師職位，自上周五生效。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020