【專家點評】周樂樂：外部不確定性落地　關注經濟復甦主線

過去一周，國內A股市場表現強勁，僅周二小幅下跌，其餘四天漲勢良好，顯示市場情緒在逐漸回暖。其中，上證綜指，深證成指指數分別上漲2.04%及0.71%，但創業板指表現較為弱勢,收跌0.71%。申万一級行業中，漲幅最大的前五行業分別是有色漲6.04%、採掘漲4.4%、國防軍工漲4.33%、鋼鐵漲4.27%、銀行漲4.25%。數據上看，市場風格向低估值順周期板塊切換迹像明顯。同時，國內經濟持續修復，人民幣持續表現強勢，這些因素均對市場情緒偏正面，並帶動外資加速回流。

市場消息方面，美國大選結果基本確定，短期擾動因素減少，市場風險偏好逐步提升。拜登基本確認當選，在經濟政策方面拜登主張更大規模的經濟刺激計劃以及積極主動的疫情應對，有效提升了市場的風險偏好，另外貿易層面上拜登強調將調降對華關稅，並不認為加關稅對美國有利，因此關稅存在下調的可能，此舉有望緩解中美摩擦升級的悲觀預期，使得出口鏈條迎來較好的修復機會。此外，近期歐美疫情開始反彈，各地區即將重啟封城計劃，海外可能會受疫情短期復發擾動的影響，經濟復甦速率下降，但難以動搖經濟復甦的大趨勢，全球寬鬆繼續維持甚至強化，對國內流動性環境也有支撐。

另外，國內整體經濟恢復情況良好，RECP協議的簽署更增投資者信心。目前國內經濟恢復態勢良好，從工業增加值來看，10月工業增加值為6.9%，超出市場預期，回到疫情爆發前的水平，從社會消費品零售總額來看，10月社會消費品零售總額增速達4.3%，較上月提升1個百分點，這些主要的經濟數據顯示出整體經濟恢復良好，已逐步回歸正常水平。另外，11月15日中國與日本、南韓、澳大利亞以及東盟等15個成員國正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定。RCEP被視為全球規模最大的自貿協定，涵蓋22億人口(佔世界人口的30%)、成員國GDP規模佔全世界經濟總量的29.3%，區域內貿易額佔全球貿易總額的27.4%。從主要內容看，RECP包括各國間貨物、服務的高水平開放，並且進一步取消我國與東盟國之間的關稅壁壘，對於我國來說，RECP的簽訂意味著外循環已經構成，有助於支撐我國中長期進口表現，加速構建國內國際雙循環相互促進的格局，有效提振了國內市場投資者信心，有助於國內股市走暖。

綜上所述，美國大選基本塵埃落定，外部不確定性降低，國內經濟穩步修復，這些因素均對市場情緒偏正面，並帶動外資加速回流。近期可關注順週期高景氣，以及業績修復、估值底部的大金融板塊，如化工、機械、有色金屬、金融等低估值板塊；航空、演藝、酒店、醫療服務等疫情受損方向也可重點關注。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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