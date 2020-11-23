【專家點評】陳政深：呢隻內需股較值博...

市場對中國經濟的樂觀情緒持續上漲，反映中國50隻市值最大股票的中國A50指數，已升至近12年高位；資金經過一輪輪動後，上周五有漸漸回流新經濟之勢。港股在技術上，已升至26,500點的阻力水平，惟由11月5日突破250天線至上周五期間，指數一直由舊經濟股份帶動。指數既然暫告企穩10天線，上方又暫受困26,500點的阻力帶，突破是遲早之事，而不論向上向下，動力來源都應是重磅科技。科技股高位回落不少，但當中大部分未見失守50天線，現階段應暫將之視為突破高位後之回吐，因此年底展望28,000點實有一定值博率。

上周國務院總理李克強在主持國務院常務會議時，要求按時間表抓緊做好區域全面經濟夥伴關係協定落地實施國內相關工作，同時部署提振大宗消費、重點消費及促進釋放農村消費潛力，內需股值得看高一線。然而投資者在揀選股份時亦須留意估值。因為內需股某程度上屬舊經濟，資金在配置舊經濟股時，自會審視其估值，投資者對於估值太「離地」的股份，宜抱有戒心。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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