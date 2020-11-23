【名家筆陣】李秀恒：華為出售業務一舉多得

華為售產後，可將套現資金用在自己的優勢領域上。(Getty Images)

中國電訊設備商華為落實出售旗下榮耀手機業務，引起廣泛關注。有部分人認為，這情況反映在面對美國政府無休止的制裁和禁令下，華為終難再支撐，被迫出售旗下業務。筆者對此並不苟同，相反，華為出售手機業務實為一記妙招。此舉既能套現以方便周轉，可集中力量發展5G設備，亦能巧妙地避開美國的禁售令，保障手機產業鏈上其他企業的利益。

大家不妨想想，在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）簽署後，中國與亞太區內15國組成了世界最大的自由貿易區，未來無論誰當美國總統，都難以再通過貿易禁令來遏制中國企業發展。

事實上，面對特朗普政府在過去4年裏的各種打壓，中國政府及企業一直見招拆招，從未顯現敗象。以今次華為出售榮耀手機業務為例，一方面該業務技術含量相對低，且是較低端的手機品牌，對公司的核心業務影響甚微。另方面，華為將榮耀售予由三十多家榮耀代理商和經銷商聯合組成的財團後，便不再與榮耀手機有任何連繫。新財團應可避開美國的禁令，順利取得智能手機相關零件和晶片。這樣的方式如可令整個產業鏈維持經營，未來甚至可以成為其他遭美國政府打壓企業的參考範本，以出售業務予產業鏈上的其他企業的方式，避開美國的打壓。

至於華為放下榮耀手機業務後，即可將寶貴的5G晶片，投放到高端手機和網絡等核心業務上，再利用從今次出售套現的資金，投入自主研發方面，進一步擴大自己技術上的領先優勢。同時，華為還可以從收購榮耀的新財團那裏，獲取智能手機的相關零件，巧妙地避開了美國禁令帶來的影響。

然而，鑑於特朗普反覆無常的作風，中資企業仍不能掉以輕心。事緣本應在敗選後交出總統權力，進入過渡狀態的特朗普政府，不單以法律訴訟的手段來阻礙權力交接工作，近期還頻繁地出現人事變動，除國防部部長和網絡安全局局長先後遭撤職外，特朗普更任命其親信為商務部高層，並針對31家中國企業發出新的禁令。種種迹象顯示，特朗普有可能會在任期的最後時刻進入「瘋狂」狀態，隨時會對中國企業採取更多打壓，令中美關係變得更加緊張，也為拜登未來的施政製造麻煩。

香港經貿商會會長 李秀恒

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