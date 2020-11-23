【市前重點睇】道指期貨靠穩　油價向上

美匯指數跌至92.352；港匯反覆處7.7522；離岸人民幣(CNH)低見6.5606；美元兌日圓報103.83；歐元企1.3304；英鎊見1.1864。金價升至1,871美元水平。布油升穿45美元；紐油徘徊於42.4美元。道指期貨靠穩。

●道指於上周五(20日)收報29,263點，跌219點或0.75%；標指收報3,557點，跌24點或0.68%；納指收報11,854點，跌49點或0.42%。

●港股ADR指數上周五靠穩，按比例計算，收報26,649點，升197點或0.74%。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,545點，升90點，高水93點，成交12,186張。

●外媒報道，中國放貸機構暫停近24個國家、總計21億美元的債務償還；中國財政部長呼籲建立多邊減債機制，以緩解新冠肺炎疫情給全球貧困人口帶來的負擔。

●紐約期油上周五收報每桶42.15美元，升0.41美元或0.98%；布蘭特1月期油收報每桶44.96美元，升0.76美元或1.72%。全星期計，紐油及布油同累升超過5%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,872.4美元，升0.6%，全周計累跌約0.7%。

●美國10年期國債孳息率跌0.5點子，報0.8243厘。

●德銀行政總裁Christian Sewing預計，新冠肺炎疫情引發的經濟嚴重不確定的時代將會過去，明年信貸損失撥備料將減少，但警告企業違約情況將會增加。

●英國富時100指數上周五收報6,351點， 升17點或0.27%；法國CAC指數收報5,495點，升21點或0.39%；德國DAX指數收報13,137點，升51點或0.39%。

●【全球攬炒】疫情拖累！WTO警告全球貿易反彈勢頭或短暫。

●【虛擬貨幣狂潮】比特幣直逼2萬美元，最牛預測料明年升逾10倍。

●德勤辭任核數師，11個月涉93公司。

●皇冠遭降級，融資成本料年增780萬元。

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