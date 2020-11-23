【樓民熱話】港掀移民潮人去樓空！二手盤源飆升促雪崩式冧價？

近年熱門話題離不開「移民」，遠走他鄉、放棄香港所建立的一切，除了本錢，更需要決心及勇氣。是甚麼令港人選擇走？各位看官自有想法。不過，是次移民規模應該非同小可，主要勞動力外流，既減少住屋需求；又移民者或售或租出自住單位，增加住屋供應，兩者一減一加，二手盤供應大增，未來樓價易跌難升，甚至產生骨牌效應大跌收場...

早前有學者坦言，西方國家放寬港人移民條件，加上香港面對住屋、政治、社會及經濟問題，令年輕人考慮移民，料移民數字進一步增加。更要命的是，香港本地人口老化嚴重，65歲或以上人口佔整體人口達18%，隨死亡數字遞增，年輕人又外流，香港競爭力將每況愈下。

據保安局數字，2019年接獲3.3萬宗申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，較2018年升逾4成約1萬宗。另警方數字顯示，今年首8個月，共有18,586人申請良民證，雖然與去年同期相若，但不要忽略，過去大半年歐美各國深受新冠肺炎之苦，這樣都無阻港人移民念頭，料疫苗面世、疫情平息後，移民數字只會再創新高。

另一數據則出自積金局，過去3年，以「永久性地離開香港」為由申請提早拿走強積金的個案眾多，2017年有36,500宗，2018年有33,800宗，2019年則有30,300宗，雖然數字有減少趨勢，但實際數字卻反映過去3年香港走了10.06萬個勞動力。上面兩組數據均反映移民並非始自今年，而是一個延續多年的大趨勢。

與此同時，二手盤源卻靜靜增加，有地產代理的網上放盤數字顯示，現時市場上有多逾2.6萬個二手放盤，按年增逾4成，見多年高位，一改以往盤源稀少，買家一味「焗追」的捱打狀態，可以慢慢睇樓挑選心水單位。

講到尾，樓價仍處高位，大部分港人買樓需要作出25年至30年的供樓承諾，現時前景未明，何必急於一時置業？而上周五(20日)下筆之時，香港單日新增21宗新冠肺炎個案，另有40宗初步確診，疫情果然如早前預料般於秋冬季重臨，增加經濟不景壓力，樓價面對失業率上升、移民套現潮，供多於求問題，調整壓力甚大。需要申請8成至9成按揭保險的首置客，更加需要謹慎入市，否則樓價一旦大跌，負資產的噩夢或要纏繞一段長時間...

東網產經專欄作者 林南冧

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