新加坡第3季GDP按年萎縮5.8%

新加坡貿易和工業部周一(23日)公布經濟調查報告顯示，隨着新冠肺炎疫情後解封，第2階段經濟活動逐步恢復，以及疫情受控，今年第3季經濟萎縮幅度有改善，GDP按年錄得萎縮5.8%，預估萎縮5.5%；按季則增長9.2%，預估增長9.5%。

當局又預期，明年經濟將恢復到增長領域，料GDP增長4%到6%。並將今年全年經濟預測，由原本預測萎縮7%至5%，收窄到萎縮6.5%至6%。不過，預期到2021年底，面向消費者的行業經濟活動亦不太可能恢復到疫情前水平。

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