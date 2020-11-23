基石藥業舒格利單抗聯合化療安全性良好
2020年11月23日 08:08
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基石藥業(02616)公布，在2020年歐洲腫瘤內科學會亞洲年會線上年會上以口頭報告形式首次公布了GEMSTONE-302研究詳細結果。結果顯示舒格利單抗聯合化療較安慰劑聯合化療，作為晚期非小細胞肺癌(NSCLC)一線治療，顯著延長了研究者評估的無進展生存期(PFS)。結果達到統計學顯著性，且有臨床意義。舒格利單抗聯合化療的安全性良好，未發現新的安全性信號。
GEMSTONE-302是全球首個抗PD-L1單抗聯合化療作為一線治療在IV期鱗狀和非鱗狀NSCLC患者中的隨機雙盲III期臨床試驗。該研究旨在評估舒格利單抗聯合化療對比安慰劑聯合化療，在未經一線治療的、IV期NSCLC患者中的有效性和安全性。該研究主要終點為研究者評估的PFS；次要終點包括總生存期，盲態獨立中心審閱委員會(BICR)評估的PFS和安全性等。
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