基石藥業舒格利單抗聯合化療安全性良好

GEMSTONE-302是全球首個抗PD-L1單抗聯合化療作為一線治療在IV期鱗狀和非鱗狀NSCLC患者中的隨機雙盲III期臨床試驗。該研究旨在評估舒格利單抗聯合化療對比安慰劑聯合化療，在未經一線治療的、IV期NSCLC患者中的有效性和安全性。該研究主要終點為研究者評估的PFS；次要終點包括總生存期，盲態獨立中心審閱委員會(BICR)評估的PFS和安全性等。

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