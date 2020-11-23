【專家點評】3大趨勢主導美國消費股

美國黑色星期五消費旺季將至，各大行業紛紛蓄勢待發，希望掌握消費商機。傳統上，美股更有可能於這段消費旺季做好。另一方面，消費者似乎也做好準備，消費意欲逐漸增加，對經濟前景亦抱持更為樂觀的態度。消費旺季到來，美股投資者應該留意哪些機遇？

美國民眾長期的消費習慣，創造出最典型的消費型經濟。消費產業佔美國GDP超過三分之二，許多增長股均屬消費行業。由此可見，消費行業存在許多增長股的投資機遇。

一直以來，企業盈利增長是帶動股市長期增長的根本，美國消費行業亦已成為經濟增長的動力之一。聯博觀察標準普爾500指數2019年至2022年的各行業每股預估營收增長率，非必需消費行業複合年增長率為5.4%，在前十大行業中排名第3；同時期內各行業預估盈利增長率，非必需消費行業複合年增長率為10.5%，在前十大行業中排名第4。顯示美國消費行業的增長動能強勁，值得投資者持續關注投資機會。

隨着2020年進入尾聲，市場仍存在許多不確定性因素，與其猜測短期的走勢，投資者更應留意變化的趨勢，並從中發掘未來的投資主題。

聯博認為，從疫情爆發後消費者行為的改變，以及近期公司公布的財報中可以發現，「網上購物、科技、可持續發展」有望成為未來消費行業的3大投資趨勢。

首先，由於各國封鎖措施、居家工作、網上教學等生活模式的改變，網上購物毋庸置疑在今年表現強勁，不僅網上購物平台業績屢創新高，全球領先的速遞公司亦將受惠，預期將因今年美國消費旺季的銷售量攀升，增聘大量員工。

此外，近年來積極推動網上數碼轉型的消費品公司，今年亦卓有成效。舉例來說，一間美國領先的體育用品公司的網上銷售增長顯著，得以彌補疫情對實體店舖銷量造成的損失。

另一方面，「科技」與「可持續發展」的消費趨勢日益明顯。有美國的運動品牌推出新科技，既能提升運動表現，更兼顧持續發展，其環保材質在製造過程中不但減少廢料的產生，同時大幅降低材料跟人力成本，深受消費者青睞。可持續發展精神不僅符合新世代的價值觀，而且會帶來商業利潤及對環境友好，是不可忽視的消費趨勢。

隨着環球經濟緩慢復甦，消費旺季的到來有機會有望為市場帶來機遇。根據聯博的觀察，自1930年以來，牛市平均升市長達5年，盈利增長將帶動股市上揚。因此，長期布局具有增長潛力的美股，持續關注消費行業的明日之星，有望幫助投資者實現長期投資致勝。

聯博資深投資策略師及亞洲業務發展股票投資主管 王耀維

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