ESR旗下南韓物流資產REIT在南韓上市
2020年11月23日 08:33
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ESR(01821)公布，旗下ESR Kendall Square REIT已進入全面的首次公開發售程序以在南韓交易所(KRX KOSPI)上市，其證券登記聲明將於11月22日生效。
ESR Kendall Square REIT的7,145.9萬股股份將以每股5,000韓圜的初始發售價發售。預計全球發售規模約為3,573億韓圜。全球發售完成後，本公司將間接持有ESR Kendall Square REIT 9.9%的股權。
ESR Kendall Square REIT以南韓的物流設施為基礎資產。
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