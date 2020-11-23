【專家點評】陳正犖：疫苗倘見功　美元或再掀跌浪

疫苗好消息令市場憧憬有望回復正常活動，若疫苗能夠廣泛分發到市場，隨之而來的經濟復甦，將催化美元新一輪跌浪。

美元在2001年進入持續多年熊市，觸發點是中國加入世界貿易組織，當時掀起全球化浪潮，將環球貿易量推上更高峰，令封閉的美國經濟增長落後於環球其他地方。雖然今次疫苗的影響未必如中國「入世」一樣，但當疫苗能夠廣泛分發時，我們相信環球經濟將重回正常軌迹，支持環球貿易活動反彈，美國以外的地區增長或明顯快於美國，增加對美元的壓力。

美元弱勢或為加元的主要正面因素，若果有效疫苗於明年上半年發展順利，意味限制社交距離的措施或者可以永久取消，核心通脹維持接近2%，亦可以支持加拿大進一步撤出部分貨幣寬鬆措施，例如減慢購買資產，亦是利好加元因素之一。

技術上，美元兌加元的相對強弱指數處於中性水平，或先行於1.2929至1.3281區間上落，下一支持或為1.2783。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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