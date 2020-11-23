【專家點評】沈振盈：結算前反覆　大市乏方向

過去一周港股呈現膠着狀態，處於26,200至26,600點區間內上落。11月港股的確實升勢凌厲，月初從24,000點水平大幅飆升，升幅逾2,400點。上升的原因主要兩點，就是美國總統大選，市場一面倒認為拜登已經獲勝，兼且吹噓着他獲勝有利股市，故此造就了挾升的第一個藉口。其次，就是市場三次利用疫苗的消息，來製造挾升舊經濟股的消息，以調節指數。

當然，美國總統大選結果仍是未知之數，而特朗普亦部署了他的反擊行動。故此，後市的方向現時仍然充斥着不明朗因素。而另一方面，疫苗的效用及正式應用，相信仍要等待一段長時間。市場將此消息無限放大地炒作，會加速大市見頂的危機。周五期指結算，預期資金仍會托住指數高位結算。而恒生科技指數期貨亦於周一出台，科技股或會因而出現反彈。故此，就算睇淡後市，也不應過早重注做淡倉，應該等到期指結算後，才開始逐步建倉。

從玄學角度分析，本周日子好壞參半，反覆上落為主，配合典型的期指結算前，轉倉的市況模式。

本周每日的股市走勢預測：

周一（庚午日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，市況向好。

周二（辛未日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，反覆上落。

周三（壬申日）：天干屬水地支屬金，金生水之局，走勢偏軟。

周四（癸酉日）：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆偏淡。

周五（甲辰日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，先高後低。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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