【港股開市】阿里巴巴漲4%　滙豐做好

港股開市做好，恒生指數升208點或0.79%，報26,659點；國企指數高開92點或0.88%，報10,646點；科技指數升102點或1.28%，報8,100點。

恒生科技指數期貨今日推出，大型科網股領漲。阿里巴巴追落後，股價飆4%報263.2港元；騰訊升1.8%報599元；小米集團升1.7%報26元，合共貢獻恒指116點。美團升1.2%報308元，京東集團升1.5%報341元。

其他藍籌股個別發展，油價偏強，中國海洋石油漲1.6%。滙豐控股升0.9%報39.25元；中國平安升0.8%報88.9元；工商銀行升0.2%；友邦保險及建設銀行無起跌；中國移動偏軟。

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