中金：未來3至5年北水年均流入港股2000億至4000億元

內媒引述中金發表的研究報告指出，對H股市場看法積極，因經濟復甦深化、有利的市場流動性以及美國大選落定後政策與疫苗方面的潛在催化劑，建議新老經濟均衡配置，超配估值相對較低的順週期板塊，如原材料、鋼鐵、汽車與零部件。

報告稱，今年至今港股通資金總流入達到5,920億港元，超過深股通和滬股通資金的4倍，且明顯超過滬深港通開通以來任何一年的全年資金流入總量。未來3至5年內地流入港的年均資金總量有望達到2000億至4000億港元。

該行預期，未來3至6個月，A/H內地壽險股板塊有確定性較高的做好機會，估計股價上升空間還有20至30%，積極因素包括長端利率可能繼續有所上行、預計壽險行業2021首季NBV同比增長10至15%，實現V型反轉，並有望受益於順周期的板塊輪動，疊加估值切換，估計2021全年A/H內地壽險股板塊股價上漲空間為30至40%。

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