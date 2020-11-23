G20：延長貧困國家債務償還期限至明年中

二十國集團(G20)峰會自上周六(21日)起，一連2日以視像形式召開。G20峰會各國領袖周日(22日)在最終版本聯合公報中指出，他們會確保全球各地都負擔得起並獲公平分發疫苗及藥物，以避免貧困國家被排除在外。輪任主席國沙特阿拉伯的王儲穆罕默德‧薩勒曼(Mohammed bin Salman)發表講話，提及暫緩債務償還倡議。

薩勒曼指出，暫緩債務償還倡議，給予最脆弱國家高達140億美元債務援助，其人口總和超越10億。G20藉着緩債倡議，將貧困國家償還債務的限期延長至明年中，並強烈鼓勵私人債權人參與倡議，向符合緩債資格的國家提供淨資金流入。

聯合公報又指，由於發生疫情危機，多邊貿易體系現在比之前任何時間都重要，G20各國領袖承諾保持市場開放，並落實公平穩定的貿易投資環境。G20更呼籲國際貨幣基金繼續找尋其他工具，以便在疫情下幫助成員國。G20又指，氣候變化問題是迫切挑戰，G20致力於實現在環境方面更具永續性的未來。

另外，薩勒曼建議G20今後每年舉行2次峰會，一次在年中，以視像方式舉行，另一次在年底，領袖親身出席。

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