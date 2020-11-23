新冠肺炎：德國指最快12月啟動接種疫苗計劃

2020年11月23日 10:32
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)
    新冠肺炎疫情全球大流行，各國正全速研製相關疫苗。德國衛生部長斯潘(Jens Spahn)表示，德國可能最早將在12月開始啟動新冠肺炎疫苗接種計劃。
    外媒引述斯潘表示，有理由對今年在歐洲獲得疫苗的批准持樂觀態度，他已經要求德國地方州政府在下月中旬前準備好疫苗接種中心，要求疫苗一旦獲准使用，便可馬上啟動有關計劃。
    斯潘指出，德國已確定有超過3億劑疫苗，數量不單足夠該國民眾使用，甚至還可以與其他國家分享。
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