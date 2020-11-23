全球經貿戰：分析指拜登上台中美關係將趨惡化

外媒引述中國政府兩位智囊分析，現在斷定拜登上台後美中緊張局勢是否會緩解還為時過早，中國應制定計劃，以防美中進一步惡化。

美國即將政黨輪替，民主黨總統參選人拜登好大機會入主白宮。報道引述鄭必堅及黃奇帆分析，現在斷定拜登上台後美中緊張局勢是否會緩解還為時過早，中國應制定計劃來防止美中關係更加惡化，包括採取進一步措施加強軍事能力，且中國應在「一帶一路」倡議下，加速建構海陸網絡。

另外，中國應該採取積極措施，防止美國重新加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，主要考慮是拜登支持多邊主義，尋求洽談貿易協議時，恐會影響中國利益，因此中國要做好準備。

美國近年來與中國大打科技戰，並以國安為由，禁止華為等中企採購美國零部件。中國應繼續努力在高科技領域實現自力更生，並在內地生產所需的零部件，而這樣做實際上會給世界其他國家提供更多的選擇。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020