比特幣狂潮重現？專家警告：調整將至　速逃！

近期比特幣(Bitcoin)價格站穩18,000美元關，有勢挑戰19,829美元歷史高位，但外媒引述專家警告，近期升勢已呈超買，預計調整很快到臨，或會回落至12,000至14,000美元間。

加密貨幣交易所LMAX Digita策略分析師Joel Kruger指出，今年以來，比特幣升幅逾150%，已經突破去年高點14,000美元的重要阻力位，但短期上升空間有限，因暴漲已導致超買，高價位可能瞬間消失。雖然比特幣有做為首選價值資產儲存方式潛力，還是有很長一段路要走。

比特幣近期走勢被認為與1970年代黃金相似，Joel Kruger對比特幣是21世紀黃金說法持保留態度，他認為，比特幣正在擺脫「高風險新科技」印象，也開始有更多合法性，稀有性甚至更甚黃金，不過黃金存在時間更長，也更被市場廣泛接受。不過，比特幣沒有任何中心發售單位，價格比較少受人為炒作影響。

數據顯示，2010年至今，比特幣至少有11次幅度超過30%暴跌，50%腰斬是家常便飯，甚至兩度達跌幅94%。今年之前升勢最瘋狂年度是2017年，全年漲幅超過13倍，歷史最高點也在該年12月出現，但2018年又暴跌超過7成。

比特幣現報18,290.4美元，跌299.9美元或1.64%。

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