螞蟻撻Q如里程碑　陸金所成沽空目標

外電報道，提供財富管理和零售借貸服務的陸金所，雖然能夠在內地新法前完成其在美國的首次公開募股交易，但如今該股已成為沽空的目標，皆因美國監管機構再度威脅將不合規的中國股票除牌，這也威脅到同系更多內部初創公司公開上市的計劃。

根據Procensus於11月5日發布的一份報告，對84位管理15.3萬億美元資產的全球投資者進行調查，發現自螞蟻新股觸礁後，已從根本上改變了投資者對中國金融科技股的興趣。根據IHS Markit的數據，截至11月17日，沽空量佔陸金所已發行股票的34%。

陸金所母企集團承諾投入超過220億美元用於從大數據到區塊鏈的研究，近幾年至少發展了10家初創公司，圍繞金融，健康，房地產，汽車和城市生活五大分類。若陸金所海外上市在空軍部署下表現受挫，料將打擊同系的創新業務分拆上市計劃。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020