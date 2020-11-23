港股格局：李偉傑指仍未出現明顯方向
2020年11月23日 10:53
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期主要在26,000點樓上整固，市場觀望新冠肺炎發展及疫苗進展，相信26,600至27,000點有一定阻力。除非中美關係有進一步好消息刺激，否則暫未出現明顯方向，板塊方面則可留意內循環相關股及大型科技股。
港交所(00388)周一(23日)推出首隻恒生科技指數期貨產品，李認為，新經濟股或更趨波動。他指出，早前內地提出平台經濟領域的反壟斷指南，市場憂慮行業監管收緊，但隨着相關消息逐步消化，板塊調整過後，短線有望跑贏大市。不過，由於內地政策未明朗，料上升空間不大，暫僅有5至10%升幅。
李偉傑又指，內地重提汽車及家電下鄉刺激消費，對內需股有正面幫助。體育用品如安踏體育(02020)及李寧(02331)等已處高位，而食品股如百威亞太(01876)染藍後亦吸引資金追捧，相信板塊短線整固後有力再上。
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