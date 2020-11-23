港股格局：李偉傑指仍未出現明顯方向

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期主要在26,000點樓上整固，市場觀望新冠肺炎發展及疫苗進展，相信26,600至27,000點有一定阻力。除非中美關係有進一步好消息刺激，否則暫未出現明顯方向，板塊方面則可留意內循環相關股及大型科技股。

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