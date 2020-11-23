港股格局：梁偉源料上試27000 京東較阿里值博
2020年11月23日 10:59
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恒生指數周一高開208點後逐步回落，一度跌至26,375點，倒跌75點。
大華繼顯執行董事梁偉源表示，本地疫情轉趨惡化，勢拖累傳統經濟板塊包括地產、零售等股份短期跑輸大市，並相信要待每日確診數字回落，舊經濟股走勢才會改善。
而資金續會在新舊經濟股份兩邊游走，新經濟股短期可看高一線。一來小米集團(01810)、美團(03690)分別將於周二(24日)和下周一(30日)公布業績，上季業務增長速度有機會較上半年加快，二來恒生科技指數期貨周一推出後，亦有機會帶動更多資金買入指數成分股，吸引更多投資者注意新經濟股。
在新經濟股的支撐下，他對今周恒指走勢較正面，或可挑戰接近27,000點關口。
阿里巴巴(09988)周一早間曾升4.3%，跑贏其他大型新經濟股，但他指阿里巴巴仍受較多政策風險影響，同業京東集團(09618)會是較佳的代替選擇，且後者分拆的京東健康計劃於今周招股，或對京東股價有利好作用。
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