港股格局：梁偉源料上試27000　京東較阿里值博

恒生指數周一高開208點後逐步回落，一度跌至26,375點，倒跌75點。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，本地疫情轉趨惡化，勢拖累傳統經濟板塊包括地產、零售等股份短期跑輸大市，並相信要待每日確診數字回落，舊經濟股走勢才會改善。

在新經濟股的支撐下，他對今周恒指走勢較正面，或可挑戰接近27,000點關口。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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