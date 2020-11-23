【瑞通推介】恒指重上26600點水平　嚴選中短期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新冠肺炎疫情惡化，加上財政部與聯儲局就疫情資金運用出現分歧，拖累美股表現。道指上周五(20日)收報29,263點，跌219點或0.7%。恒指今(23日)早高開逾200點，重返26,600點以上，再創逾4個月高位，其後於26,500點附近爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾70萬元，反映投資者減少持倉過周末。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

金山軟件上周公布季績後一度瀉逾8%至40元關口，其後兩日守穩此水平，上周五收升1.5%於41.65元。金軟上季錄得盈利6.67億元人民幣，按年升近17.5倍，按季則倒退93%。不過，管理層指引新遊戲延遲推出，影響市場對公司今季業績展望。另外，金軟分拆的金山雲獲納入富時羅素旗下指數。金軟今早先升後回，10天線(42.2元)得而復失。上周五有逾80萬元淨流入其好倉。

吉利汽車上周五曾升至23.6元的逾兩年高位，收升近2%於23.1元；股份已連升7個交易日，期間累漲20%，月初至今更大升45%，14日RSI處超買水平；今早繼續破位，最多升逾2%，一度升至23.75元。上周有報道指戴姆勒將與吉利合作研發新一代混合動力汽車引擎。上周五有逾1,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流入。

恒生科技指數相關窩輪和牛熊證今日新上市，科指近日沿10天線穿梭，上周五收報7,997點，升94點或1.1%。指數月內高位和低位分別是8,524.94點和7,450.35點，現處中軸水平；今早曾升約100點至8,100點以上，其後升幅收窄。科指成份股有30隻，現時佔指數三大比重的股份為舜宇、美團和騰訊，其中美團將於下周一公布第3季業績。另外，恒生科技指數將於下月7日轉換成份股，加入明源雲和祖龍娛樂，同時剔除恒騰網絡和網龍。

銀保監人身險部副主任賈飆表示，目前人身保險業利差損風險整體可控，但保險公司面臨的利率風險在上升。國壽上周五收報17.58元，跌0.4%，險守250天線；今早好淡爭持，一度逼近17.7元。逾290萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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