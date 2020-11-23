【期權攻略】陳偉明：港疫情急惡化　期權策略保本為上

港股上周在窄幅牛皮中略為上升，即使歐美疫情嚴峻，並且逐步推出封鎖措施，美國再新增4間獲解放軍支持的中國企業列入制裁黑名單，美國財長更拒絕延長部分聯儲局緊急貸款計劃，民主共和兩黨又繼續在新紓困方案上拖拖拉拉，連美股本身亦開始上升乏力，港股仍然沒有下跌，並且在本周一(23日)早上進一步挑戰26,700關，有挾高散貨的可能。

本港疫情迅速惡化，第四波疫情來勢洶洶，未來市場有機會消化新冠病毒疫苗研發有進展的利好消息，始終遠水不能救近火，加上技術上期指始終未正式向上突破本年7月頂位26,791點，暫時仍然不建議高追做好，反而應該趁高減持，並且善用股票期權的Covered Call策略。

由於很多股票期權的引伸波幅(IV)遠比指數期權高，換言之股票期權一般比指數期權做Short Side更加之吸引，但新手請不要在沒有股票的情況底下做Short Call，因為股票單邊上升的風險很高。 取而代之，可以考慮在有正股的情況下Short Call，變成Covered Call策略，情況類同於排隊沽出股票，風險變為有限，但是卻可以收取期權金。

指數期權方面，建議在期指26,600至26,800的阻力區間，Long Put 12月價外1,000點恒指期權買保險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020