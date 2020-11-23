【產經直播】恒生科指期貨首推 沈大師教你點玩！
2020年11月23日 11:12
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恒生科技指數期貨首日面世，意味投資者可做好、做淡科指，但港股最近欠方向，流於輪流炒新舊經濟板塊，投資者宜先靠邊站？
小米(01810)在本周二(24日)公布業績，績前嘗試與歷史高位26.95港元看齊。投資者小心貪字得個貧，破頂後雙頂回落，有糊好食先？
香港新冠肺炎疫情現反彈，第四波殺到，舊經濟股受拖累程度難以估計，開Put是時機？
中資電訊股公布10月營運數據，中移(00941)5G用户淨增1,520萬户。按照總數計，中移現時4G客户有7.74億户，而5G則有1.29億户，吼低儲長年期Call輪迎5G股爆發？
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