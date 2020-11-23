【產經直播】恒生科指期貨首推 沈大師教你點玩！

恒生科技指數期貨首日面世，意味投資者可做好、做淡科指，但港股最近欠方向，流於輪流炒新舊經濟板塊，投資者宜先靠邊站？

香港新冠肺炎疫情現反彈，第四波殺到，舊經濟股受拖累程度難以估計，開Put是時機？

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