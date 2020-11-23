【高盛推介】續留意科網股遠牛 低引伸波幅之選
2020年11月23日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續留意科網股好倉，例如上周5個交易日，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及小米(01810)牛證分別共錄得約1,170萬、6,570萬及1,050萬元資金流入。京東(09618)牛證更於過去7個交易日皆錄得資金流入，錄4,370萬元。
阿里上周五升約3.2%，今早繼續上升，現報262.2元，升約3.6%。騰訊上周五升約2.6%，今早繼續上升並上試600元水平，現報596元，升約1.4%。小米上周五升約1.4%，今早繼續上升，現報26.4元，升約3.3%。京東上周五升約1.1%，今早繼續上升，現報338.8元，升約0.8%。
與早前情況相若，資金繼續集中留意科網股的相關好倉。而雖見科網股今早繼續上升，但由於早前的表現不穩之下，因此投資者在計劃部署相關好倉時，除了可考慮選擇貼價認購證從而減低引伸波幅風險外，亦可選擇屬遠牛的遠收回價牛證作看好部署，是另一種亦可減低引伸波幅影響的選擇。
投資者如看好阿里，可留意阿里牛(56774)，收回價248元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高，與現價有約14元差距。
投資者如看好騰訊，可留意騰訊牛(55273)，與現價有約26元差距，收回價570元，行使價567.5元，換股比率500，槓桿比率18.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看好小米，可留意小米牛(55265)，與現價有約3.1元差距，收回價23.28元，行使價22.88元，換股比率10，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看好京東，可留意京東牛(55499)，與現價有約29元差距，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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