港股格局：黃子燊對未來3個月樂觀　比亞迪料跑贏

恒指高開逾200點後倒跌。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，半日波幅未能反映恒指走勢，預料港股未來3個月前景偏向樂觀，上望27,000點關。

他指出，股市早前受壓是由於中美關係緊張。拜登當選後或有機會緩和中美關係，有助港股及中概股升勢。另外，美元近月偏軟，主要是美國內部政治爭端所致，部分政策將不利美國當炒股份，例如今年已累積不少升幅的科技股，令資金流出美股，並流向一些新興市場。

特朗普早前的政策令美國與其他國家關係緊張，加上其政府採取減稅政策，令個別投資者圍爐炒美股，拜登掌政或會實行多邊主義，而且很大機會加徵稅項，不利美股發展。另一方面，若美國政府持續放水，亦會導致美元繼續轉弱，未來一年資金會流入非美市場，中港股市將受惠。

不過，雖然恒指持續牛皮，短期內有望升穿27,000點，惟投資者須留意背後因素，若因疫苗出現突破性進展，短期內資金還會流入資產總值大的舊經濟股，從而進一步推高指數。相反，若只是技術性升穿27,000點，或會出現回調。

至於比亞迪，全球電動車股皆破頂，惟比亞迪股價相對落後，基本面包括電池外供及銷量情況良好，中長線國家政策即將增加電動車的市佔率，令電動車行業由周期性板塊變為高增長性行業。

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