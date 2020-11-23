【高盛推介】百威急漲逾5%上試1年高位 留意貼價Call輪
2020年11月23日 11:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於下月7號正式納入為恒指成分股的百威亞太(01876)，於上周三起連日上升，當中上周五升約1.9%。今早繼續上升，早上高開約1.5%後升幅擴大，最高見29.2元，與一年高位只有約0.3元差距。現報28.9元，升約5.1%。而上周三至今則累計升逾14%。有券商指內地夜生活渠道重啟程度已恢復至超過90%，及看好百威長遠國內市場增長，以及品牌高端化的利潤增長動力，給予百威「增持」評級。
資金流向：觀察個股輪證資金流向，可見上週資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約560萬元資金流入。
產品選擇：投資者如看好，可留意價外幅度約4%，年期5個月的百威購(18387)，屬低街貨的選擇，行使價30.05元，2021年04月07日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
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