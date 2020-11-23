全球經貿戰：美國警告越南須阻止中國產品「洗產地」

美國11月初以「越南盾被低估」為由，對越南輸美輪胎課徵初步的反補貼關稅。美國國家安全顧問Robert O'Brien周日(22日)表示，已告訴越南政府，若想避免美國關稅，必須遏制中國出口產品非法轉運，並買入更多美國產品，例如液化天然氣和軍事設備。

外媒報道，Robert O'Brien上周末訪問河內時已告知越南政府，取締中國出口轉運，並降低美國對越南的貿易逆差，可能會是扭轉關稅的基礎。

中國在南海擴張，已令美國、越南加強雙邊聯繫。Robert O'Brien透露，越南政府對中國阻止越南開發漁業、天然氣等海上資源的行動非常憂心。越南有興趣加強與美國軍方之間的資訊交流，以及獲得更多的美國海岸防衞隊裝備，以妥善保護海域。而他已告知越南政府，美國可能會提供資金幫助越南購買美國直升機，以期減少越南對美貿易順差。今年越南對美貿易順差可望突破去年創紀錄的560億美元。

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