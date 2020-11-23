金斯瑞股價挫11%　主席辭任前被中國海關緝私局逮捕

金斯瑞公布，非行執行董兼董事會主席章方良已於本月22日起辭任。公司於21日從章的家人收到中國海關緝私局對章的逮捕通知，因涉嫌走私中國法律進出口規定禁止的貨物。據公司所知，兩名此前曾處理集團進出口活動的僱員亦已被逮捕，惟3人暫時並無受到正式指控，當局亦未有公布細節。

集團稱，章辭任不會對集團的業務及經營造成重大影響，集團管理團隊在公司輪值首席執行官柳振宇博士的領導下維持穩定。

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