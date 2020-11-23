星光集團發盈警
2020年11月23日 12:06
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星光集團(00403)發盈警，預期截至2020年9月30日止6個月錄得公司擁有人應佔虧損約7,000萬港元，而去年同期財政期間錄得公司擁有人應佔溢利約1,600萬元。
公司預期虧損上升主因：1)今年1月爆發新型冠狀病毒病，重創環球經濟，嚴重影響各行各業，客戶落單非常審慎。據此，比較去年同期財政期間，收入下跌約20%；2)股東於今年4月8日批准出售星光印刷(深圳)有限公司後，集團已於今年4月開始有關搬遷及重組計劃，根據香港會計準則第37號的規定，須於期內入帳有關搬遷及重組的費用，包括律師費、遣散費及廠房機器搬遷費用，估算約9,000萬元，預期交易完成時將會錄得出售收益，預期交易將於2021年9月前完成。
根據集團的分部分析，於今年9月30日止6個月，假設剔除上述約9,000萬元有關搬遷及重組的額外預提費用，華南分部則會錄得除稅後溢利約3,400萬元(2019年：1,690萬元)，儘管期內收入下跌，但華南分部表現理想，主要由於嚴格控制物料及勞工成本。
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