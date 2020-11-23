新冠肺炎：德國擬將明年新增債務規模增至1600億歐元

德國財政部長Olaf Scholz計劃在2021年新增債務至少1,600億歐元，以應對新冠肺炎疫情所造成的經濟衝擊，較先前預計的960億歐元更多。

外電報道，德國政府的預算草案顯示，在新增債務中，395億歐元將用於支持業務受到疫情衝擊的企業，約27億歐元將用於購買疫苗，用於應對疫情總體影響的資金，則增加了100億歐元至150億歐元。

今年，德國議會暫停債務剎車規定，允許政府新增最多2,180億歐元的淨債務，以為救助和刺激經濟措施提供資金支持，不排除明年會再次暫停債務剎車規定。今、明年德國總計新增債務規模料略高於3,000億歐元。

德國政府預計，今年德國國內生產總值(GDP)將萎縮5.5%，2021年將反彈4.4%。

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