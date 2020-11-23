新盤動向：蔚藍東岸加推140伙 平均呎價19790元
2020年11月23日 12:24
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五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸剛加推140伙的價單，間隔開放式至三房戶，折實平均呎價19,790港元，折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，呎價16,805至23,657元。當中97伙使用建築期付款辦法的折實低於1,000萬元，今批單位價格是因應單位樓層及景觀而有所調整。
資料顯示，該盤上周公布首張價單推出138伙，間隔同為開放式至三房，折實平均呎價17,688元，折實最平入場費由489.53萬元起，最低呎價僅由15,964元起。
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