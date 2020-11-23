大摩奇準分析師：今年底前美股會有10%調整　明年將現牛市

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson最新警告，全球疫情持續惡化，疫苗難以短期擴展，將令市場情緒冷卻，這將成為美股調整的重要原因。他警告，在明年牛市到來之前，美股面臨面臨10%的調整。

Michael Wilson認為，明年經濟增長和實際利率的提高將提振周期股，價值股和小盤股，預期標普500指數在未來12個月內將再上揚10%。他認為明年金融，材料，工業等板塊的股票有望成為美股領頭羊。不過，於明年的大升浪來臨前，美股在今年底要先經歷大調整。

過去，Michael Wilson曾多次精準預測市場走勢，被譽為「華爾街最準分析師」。他於3月份美股暴跌時，指美股將迎來反彈。9月底，他警告未來5周美股的交易環境將非常困難，投資者需要做好準備，因為大選結果的不確定性，大選前不太可能通過財政刺激計劃以及二次疫情來襲。果然，兩週後其預言成真，標普500指數一度由高位回落9%，納指和羅素2000指數分別跌10%和7%。11月初，他轉而看漲，預期的調整現在基本結束，沽壓逐步減弱，並建議投資者進行交易，果然隨後標普500指數回升13.5%，納指升10%，雙雙創下歷史新高。

今次，他又會否再一次對美股走勢預言準確？且拭目以待！

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020