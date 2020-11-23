長興國際料清盤呈請於明年2月進行聆訊
2020年11月23日 12:37
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長興國際(00238)公布，於2020年11月20日公司接獲債券持有人A向香港特別行政區高等法 院提出2020年第390號公司清算程序下的呈請，以尋求高等法院頒令公司根據公司(清盤及雜項條文)條例清盤，呈請乃因公司未能償還金額為5,254,589.04港元的尚未償還債務，當中債券尚未償還本金額佔500萬元，以及截至呈請日期之利息佔254,589.04元。預定呈請將於2021年2月17日在高院進行聆訊。
公司正就呈請積極尋求法律意見，並同時與債券持有人A就可能和解進行磋商。
該公司股份已自今年3月30日起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至進一步通知。
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