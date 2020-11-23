空櫃滯留美國疊加航運旺季效應　歐洲東南亞航線運價按周升10%

上海航交所最新報價顯示，歐洲線、東南亞線運價指數按周均有10%左右升幅，反映缺櫃情況趨緊。

外媒報道，據上海航交所最新報價，歐洲線每標準箱(TEU)運價來到1,644美元，按周升9%；東南亞線每TEU運價來到802美元，按周升10.16%。空櫃停在美國港口的數量持續攀升，而亞洲港口的缺櫃延伸至中東、非洲、南美、東南亞和歐洲，造成漲價潮。

由於缺櫃且邁入運送旺季，亞洲線率先11月初調漲運價每TEU 500美元，11月中後航商再調漲每TEU 100至300美元，而歐洲線在需求回溫以及港口擁擠缺櫃調度等狀況下，11月15日起調升每TEU450至500美元至1,700至1,900美元，尤其赫伯羅特(Hapag-Lloyd)日前通知12月1日歐洲線運價再漲至每TEU 2,445美元，超越2010年的高點。

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