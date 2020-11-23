【螞蟻撻Q】張勇稱發展和治理監管相互促進

螞蟻集團本月初上市觸礁，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇周一(23日)在世界互聯網大會上表示，該公司將積極學習和響應國家的政策和法規，又指發展和治理監管永遠是相互促進、相互依靠的關係。

世界互聯網大會的互聯網發展論壇在浙江烏鎮開幕，張勇表示，有關部門正就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，認為是非常及時和必要。他指，中國的數碼經濟能發展至今，走在全球前列並湧現一批優秀的互聯網公司和平台企業，得益於中國政府鼓勵發展和創新的各種政策。

張勇表示，發展和治理監管永遠是相互促進及依託的關係，讓平台性的企業不只自身發展好，同時能服務整個社會的可持續發展，不僅是國家的要求，也應是企業的自我要求。他又指，阿里巴巴既是中國數碼經濟時代的參與者和建設者，也是受益者；對於平台經濟未來的發展，他們將積極學習和響應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更健康的平台經濟，為網絡強國和數碼中國的建設貢獻綿力。

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