中國金融委員會：對債券違法違約一事零容忍

內媒報道，針對近期中國國企債務違約問題可能爆發出的中國債市亂象，國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴在召開金融相關會議時表示，將規範中國債券市場發展、維護債券市場穩定，對一切不法情事「零容忍」。

在會議中指示5大要點，包含政府要做好監督之責、維護市場公平和秩序、要求金融業自律、加強各部門間協調合作，預防風險，及持續深化改革等。當中最強調的就是維護市場秩序，表示政府要依法嚴查詐欺發行、不實資訊揭露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類不法或違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益，對違法情事零容忍。

最近中國國企華晨汽車爆發債務違約，並宣布破產，目前中國證監會已依法對其展開專案調查，未來將根據調查情況對華晨集團發出行政監管措施，及對其涉嫌資訊揭露違法一事立案調查。

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