天星銀行10月新增貸款客戶按月升逾60%

虛擬銀行天星銀行行政總裁姚文松今(23日)於電話會議上稱，自本月8日推出活期存款優惠，截至本月15日為止，該行每日平均開戶人數增長接近90%，惟未有存款增加的實際數字。

貸款方面，他表示，該行貸款客戶年齡層為25至40歲，貸款年齡層集中於25至35歲，接近80%為男性貸款客戶。另10月份新增貸款客戶按月升逾60%，天星平均貸款總額為25萬，整體傳統及虛擬銀行貸款總額估計約23萬。

他指出，現時天星貸款表現健康，暫時未看到有客戶在30日內或90日內遲還款。

姚預計，在開業初期與今年10月底比較，整體虛擬銀行貸款總額市佔率升幅接近9倍，並表示該行貸款總額市佔率會於年報公布。

天星銀行同日公布，推出「貸款一筆清」貸款服務及「全民放假」優惠，實際年利率低至2.99%，可讓客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，並不用支付任何利息。

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