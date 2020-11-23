海名軒四房大戶狂劈480萬！逾半億易主

利嘉閣潘立信表示，紅磡海名軒3座高層B室，實用面積約1,580方呎，四房雙套房連工人套間隔，享全海景，開價5,500萬港元放售，其後劈價480萬或約9%，日前獲買家以5,020萬元承接，呎價約31,772元。

據了解，原業主約於2006年6月以約2,538.8萬元購入，持貨約14年，現轉手帳面獲利約2,481.2萬元，物業升值約98%。上述新買家為用家，上址為海名軒11月首宗二手買賣。現時約有38個放盤，入場價由4,600萬元起。

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