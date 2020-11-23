「疫市」獨升！東涌區一日連錄14宗買賣成交

中原陳繼成表示，東涌區成交保持活躍，剛過去的周末共錄得17宗二手買賣，單計周日更錄得14宗。其中東堤灣畔5座高層E室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價740萬港元，放盤一星期，減價10萬元，即獲區內租客以730萬元承接，呎價13,748元。

據了解，新買家睇樓一個月，見樓價未有如預期般大跌，故加快入市。原業主則於2008年8月以220萬元買入，持貨12年轉售單位，帳面獲利510萬元或2.3倍。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020