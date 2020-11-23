「疫市」獨升！東涌區一日連錄14宗買賣成交
2020年11月23日 13:23
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中原陳繼成表示，東涌區成交保持活躍，剛過去的周末共錄得17宗二手買賣，單計周日更錄得14宗。其中東堤灣畔5座高層E室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價740萬港元，放盤一星期，減價10萬元，即獲區內租客以730萬元承接，呎價13,748元。
據了解，新買家睇樓一個月，見樓價未有如預期般大跌，故加快入市。原業主則於2008年8月以220萬元買入，持貨12年轉售單位，帳面獲利510萬元或2.3倍。
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