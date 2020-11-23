繼續沉淪！嘉湖山莊三房戶每呎9855元沽　低市價3%

天水圍嘉湖山莊兩房樓價跌穿500萬港元後，三房單位呎價繼續維持1萬元以下價位。中原文家輝表示，屋苑11月成交明顯減慢，至今暫錄24宗成交，較上月同期下跌40%。近日樂湖居9座低層D室，實用面積551方呎，三房間隔，以543萬元沽出，呎價9,855元，低市價約3%。

他指出，新買家為同區上車客，入市預算約550萬元，兩個月前已在本區睇樓，至今已睇逾30個單位，近日因疫情再爆發，個別業主議價空間擴大，心儀之單位相繼賣出，因將結婚有住屋需要，遂加快入市，見上址條件合適，即場還價，業主肯由568萬元減至543萬元，立即拍板承接。

據了解，原業主則於2013年1月以300萬元買入，持貨近8年沽貨，帳面獲利243萬元，單位期內升值約81%。

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