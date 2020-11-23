新股專輯：京東健康傳目標估值達2262億元
2020年11月23日 14:12
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京東(09618)旗下的京東健康在港上市進入最後直路，據外媒報道，其上市目標估值為290億美元(約2,262億港元)。早前傳該公司計劃周三(25日)起招股，集資額由約30億美元(約234港元)，上調至約40億美元(約312億港元)。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人；華興資本(01911)旗下的華興證券為獨家財務顧問。
京東健康提供網上醫療健康服務，包括24小時的問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等，並提供藥房服務。今年上半年虧損達53.58億元人民幣(下同)，2019年同期盈利2.36億元，主要受可轉換優先股公允價值變動所拖累。若撇除相關因素，經調整盈利為3.7億元，按年增長46%。期內，收入按年大幅上升75.95%至87.77億元。
京東持有京東健康上市前約78.29%股權，其上市前股東亦星光熠熠，包括高瓴資本持股4.34%，投資管理公司BPEA透過旗下的Triton Bidco Ltd.及CPE透過CJD eHealthcare Investment Ltd.各自持有3.05%股權，中金及中國人壽分別持有2.29%及2.19%。
集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購，以及營運資金及一般公司用途。
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