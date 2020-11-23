【深度解構】紫光集團債務違約　凸顯國策概念的虛浮？

5年前，內地半導體國家隊中堅份子--紫光集團曾誇下海口，想買下台積電，又擬收購其他台灣半導體封測廠。可幾年過後，紫光陷入嚴重的財務危機，近日更爆出債券違約，消息震驚市場，亦凸顯了所謂的「國策概念」、「國芯概念」是何等虛浮，必須加強產業規劃和監管、並提升企業管理水平及信用債評級專業水平，免得浪費國家資源，並損及投資者利益。

紫光於2017年發行、今年11月16日到期的13億人民幣私募債券驚爆債券違約，隨後旗下四檔債券已暫停交易，涉及金額高達24.5億美元。根據紫光集團半年度財報，截至6月底債務超過2,029億人民幣，其中有息債務約達1,567億元人民幣，一年內到期債務高達52%。

外電報道，紫光對這畢13億人民幣私募債券「17紫光PPN005」提出展延方案，提議先兌付1億元人民幣本利，剩餘12億元人民幣本金展延6個月，但未獲得債權人同意，原因是對於如何化解紫光集團的債務，沒有看到更多明顯的資訊，展期不能解決兌付問題。

如今，紫光債券違約已導致主體信評以及三檔債券信評皆被降級，中國信評機構中誠信證券評估將紫光評級降至BBB，並且警告可能觸發紫光其他債務交叉違約。據悉明年1月底之前，紫光有兩檔合計15億美元的境外債券以及2.95億人民幣的境內公司債到期。

紫光是北京清華大學全資擁有的半導體集團，成立於1993年，前身是1988年成立的清大校辦企業，如今分別由清華控股及北京健坤投資集團分別持股51%及49%的北京健坤投資集團。紫光旗下有記憶體、IC設計等業務，被視為中國最具代表性的半導體集團，5年前提出入股台灣半導體封測廠，惟最終未能成功，但亦曾成功挖角，請來號稱「台灣DRAM教父」的高啟全。惟集團過去主要依賴外部股權及債權融資取得資金、大肆併購，未能善用資源整合及提升自主研發實力，如今更陷財務危機，連持續營運能力亦成疑，着實令人失望。

正當中國當前應對美國的科技圍堵，主要策略是自力更生，提升自我研發及技術實力，並花大量資源支持本土企業之際，紫光事件，促使當局檢討和完善本土產業發展策略，必須確保企業資金是用於研發及提升效益，而非只懂玩資本遊戲，濫用國家基金及資源來大舉併購，卻無助整合及增強競爭力，債務不斷膨脹，至無法收拾的地步。

另一方面，紫光事件亦令中國的債務評級機構可信度受質疑，尤其針對國企的評級只管吹噓，缺乏專業評級作用，致使投資者無法依據評級作出適當的風險管理和投資決定，在內地積極推動金融服務之際，此舉誠然是一大缺陷，必須全面檢討、完善以提升專業水平，否則難以取信於投資者。

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