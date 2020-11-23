【螞蟻撻Q】傳戰略配售基金投資者今起可自由選擇贖回

外媒報道，螞蟻集團上市撻Q，許多投資人透過購買戰略配售基金的方式參與，消息指螞蟻集團的戰略配售5支創新未來基金持有人，自今(23日)起將可自由選擇贖回。

華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐基金日前發布公告，指為保護投資者利益，經與基金託管人協商一致，並向中國證監會備案，將增設B類份額，供基金持有人申請退出用，同時也對基金合約、招募說明書進行修訂，而上述修訂自2020年11月23日起正式生效。

即上述螞蟻戰略配售5支創新未來基金、共計1,360萬戶持有人，將可自今日起將持有的份額轉爲B類份額，並自由選擇贖回，且毋須支付自創新未來基金成立日起至2020年12月22日期間內的管理費、託管費、銷售服務費。

不過要注意的事，上述申請退出具體時間爲2020年11月23日0時至2020年12月22日15時，過後將不再接受轉爲B類份額的申請，B類份額將注銷，屆時未選擇退出的持有人，將繼續持有原份額。

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