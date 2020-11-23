新盤動向：本木今日加推單位　周五開售

九龍區新盤搶客潮正式揭開序幕。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木已錄逾500張入票，將於今日加推新價單，大約30多伙，包括各類型單位，料會輕微加價，同時亦會發出銷售安排，落實本周五正式開售。

另一方面，項目基座1樓商舖將引入日式咖啡店，建築面積超過4,000方呎，提供日式食物及飲品，亦設咖啡師認證課程。

對於疫情反彈，他認為已非新鮮事，今年以來已開售數盤，具有相關經驗，相信即使疫情下買家仍具置業需求。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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